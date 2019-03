El intendente de Vicente López inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Vicente López. En el discurso de apertura, repasó los logros obtenidos por su gestión en el año 2018, y planteó los desafíos para el 2019, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos. Además, dejó entrever que irá en busca de una nueva reelección.

Además de concejales, secretarios, consejeros escolares y vecinos, al recinto acudió la diputada nacional Natalia Villa; el senador provincial Gabino Tapia; los diputados provinciales Verónica Barbieri y César Torres; ya la Defensora del Pueblo de Vicente López, María Celeste Vouilloud.

“Como siempre, una de las principales preocupaciones que nos transmiten los vecinos es la seguridad”, comenzó indicando el jefe comunal. “Una de las novedades más importantes que incorporamos en materia de tecnología aplicada a la seguridad son los chalecos inteligentes”, agregó, y mencionó que “están equipados con un rastreador satelital que nos permite saber en tiempo real dónde está el agente de la Patrulla Municipal que lo usa”.

“Otro enorme avance que logramos en el 2018 fueron los Puntos Seguros, que muchos vecinos ya usaron. Son postes con un botón de alerta y audio bidireccional ubicados en espacios públicos y conectados al Centro de Comando y Despacho Unificado”, comentó también, y agregó que “instalamos 120 cámaras nuevas en las calles, llegando a 1350 entre fijas y domos, que se suman a las 120 que funcionan en móviles municipales”. “Así, con casi 1500, seguimos siendo el municipio con más cámaras por manzana del país”, remarcó. Para 2019, adelantó la instalación de 100 cámaras más, la mejora de los sistemas de lectura de patentes y la colocación de 35 nuevos Puntos Seguros.

A su vez, Macri planteó a la educación como otro eje principal en Vicente López. “Estoy convencido que estamos yendo en la dirección correcta y, una vez más, los resultados de las últimas evaluaciones Aprender nos lo confirman. En el nivel primario, el 85 por ciento de los alumnos del municipio tuvo un nivel de desempeño satisfactorio o avanzado, y en el secundario, el 72 por ciento. Estos resultados nos llenan de orgullo, porque están por encima de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y el total del país”, relató.

Seguidamente, enumeró obras en escuelas públicas provinciales y municipales, y subrayó que, desde el gobierno comunal “ayudamos a los jóvenes a ingresar en el mundo laboral”, ya que “más de 500 jóvenes participaron de programas de entrenamiento o inserción laboral”. Asimismo, anunció: “Vamos a otorgar 2275 becas de 1000 pesos por mes, por un año, a una de cada cuatro familias que manden a sus hijos a escuelas parroquiales o con subvención del Estado”. Además, en ese mismo sentido, destacó que para el inicio del ciclo lectivo el Municipio entregó kits educativos a casi 14 mil alumnos que asisten a las escuelas públicas del partido; y el otorgamiento de becas por mérito académico para alumnos de escuelas primarias y secundarias por un monto de 6000 pesos anuales.

El alcalde habló también de lo realizado en materia de obras públicas, haciendo alusión a la puesta en valor del barrio El Ceibo, la construcción de viviendas en el barrio Gándara y la puesta en valor del centro comercial de Munro. En cuanto a las obras hídricas, reveló que, gracias a los trabajos realizados, este año, con un volumen similar de lluvias a las caídas en abril del año 2013, solo se vieron afectadas 110 viviendas y 70 familias. En esa oportunidad más de 15 mil viviendas sufrieron las precipitaciones y la Comuna debió asistir a 1800 familias. Y pensando en este año, reveló que se terminará la construcción del Centro Barrial de Infancia “Berutti” y del Centro Barrial Juvenil “Balcarce”, ambos en Villa Martelli.

Sobre el área de Salud, hizo menciones importantes respecto de lo que se hizo y de lo que vendrá en este nuevo año. “Vamos a encarar obras muy importantes en el Hospital Houssay, como la construcción de una nueva guardia de Pediatría en la planta baja. La misma contará con entrada independiente, es decir, que no será necesario entrar al hospital para llegar a ella, y con una nueva sala de espera”, afirmó. “Otro de los avances que estamos llevando adelante para cuidar a nuestros vecinos es la puesta en valor del Hospital Geriátrico Municipal, donde construimos 30 nuevas habitaciones, un Centro de Día con gimnasio, cine, Salón de Usos Múltiples y Enfermería para que puedan pasar sus días acompañados en un lugar más amplio y agradable”, prosiguió. Y añadió: Vamos a garantizar durante todo este año la cobertura del 100 por ciento en medicamentos a más de 2000 adultos mayores que tengan enfermedades crónicas como Artrosis o Deterioro Cognitivo”. El programa “Ver para creer” fue otro punto en materia de salud, y detalló que se va a seguir sosteniendo la entrega gratuita de anteojos a alumnos y docentes de escuelas públicas del distrito.

El intendente de Vicente López también mencionó el importante trabajo que se lleva a cabo con la gestión abierta y trasparente que se desarrolla a través de la plataforma de Datos Abiertos, donde se pone a disposición la información pública del municipio. Otro aporte importante al vecino fue la aplicación para teléfonos móviles “Mi barrio” donde los vecinos pueden gestionar y evacuar dudas de manera online, y ahora se podrá inscribir al Centro Universitario por dicha app. También se hizo mención a la apuesta que se hace en el Presupuesto Participativo, herramienta que permite trabajar de forma transparente, y que el vecino sea parte de la gestión.

Para finalizar, entrando en materia electoral, manifestó: “Este año tenemos que volver a decidir en qué municipio, en qué provincia y en qué país queremos vivir. Tenemos que decidir si queremos seguir apostando al camino del cambio que tomamos en 2011 en Vicente López y en 2015 en la Provincia y la Nación”. Luego, ponderó las gestiones de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, y reconoció que “este camino que tomamos es más largo de lo esperado, pero no quiere decir que sea imposible”. “Lo que estamos haciendo es importante y para siempre, creo que vale la pena seguir adelante a pesar de las dificultades y los obstáculos. Es esperable que todo sea difícil, porque las transformaciones de raíz nunca se logran de la noche a la mañana”, dijo.

Jorge Macri fustigó a la oposición a Cambiemos, y la acusó de poner palos en la rueda. “Esos palos no se los pusieron al presidente o a la gobernadora, sino a cada argentino que sueña con un mañana mejor para él y los suyos”, sentenció. “Nosotros nunca perdimos el rumbo, y ya dimos varios pasos que si bien no nos llevaron a donde queríamos llegar, nos sacaron del lugar donde estábamos, y eso no es poco”, opinó, y culminó con una frase contundente, que dio a entender que buscará una nueva reelección: “Si Dios y los vecinos quieren, nos volveremos a ver el año que viene”.