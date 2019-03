Para dar cierre a la jornada les pidió a las familias que lo acompañen. “Los invito a mirar hacia adelante porque aún quedan cosas por hacer, hay que seguir trabajando por lo que falta. Les pido que me acompañen, porque lo mejor está por venir”, concluyó.

“Yo quiero ir al futuro, no al pasado y eso es lo que estamos profundizando” y “Gané una elección en el 2015 y en el 2017 sin faltar el respeto” fueron las frases de Leo Nardini más aplaudidas adentro y afuera del recinto. Los seguidores del intendente pudieron ver y escuchar su discurso en una pantalla gigante que dispuso el Municipio afuera del Concejo Deliberante.

“Nuestro sistema de salud, a diferencia del provincial y del nacional, no tuvo un solo día de paro”, mencionó el jefe comunal para diferenciarse de las gestiones de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, respectivamente. También se diferenció de su antecesor, el ex intendente Jesús Cariglino. “Usan una frase de cabecera de que Malvinas era la capital nacional de la salud. Yo les digo que se equivocan, Malvinas sigue siendo la capital nacional de la salud”, sentenció.