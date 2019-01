“Muy pocas veces tenemos que indicar la vacuna. Y la vacuna no es profilaxis, sino tratamiento”, agregó.

“Contactamos rápidamente, con el área de Salud Mental, a la persona dueña de los perros y se le explicó de la peligrosidad de la situación y nos ayudó a que podamos llevarlos para hacer la observación antirrábica pertinente que finalizó ayer. No hubo ninguna necesidad de vacunación antirrábica”, contó.

El coordinador de Zoonósis y Bromatología, Federico Sauter, expresó: “Estamos controlando a los perros que mordieron a la vecina y queremos afirmar que no hay problemas y que los animales no tenían la enfermedad de la rabia”.

“Queremos dejar en claro que no necesita ser vacunada y que con las curaciones y los antibióticos que se le realizaron es más que suficiente”, explicó.

Por su parte, el director médico del Hospital Intermedio municipal, el doctor Diego Fiocchi, afirmó que el caso “está totalmente controlado” y explicó: “El 27 de diciembre ocurrió el accidente y el 29 tomamos contacto con la paciente y seguimos trabajando en conjunto con las otras áreas. La paciente, como es frecuente, no tiene indicación de vacuna antirrábica, se le realizaron las curaciones pertinentes y se le dieron los antibióticos necesarios, con una contención y esperando que finalice el periodo de observación”.