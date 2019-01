101- Dejamos de lado los personalismos y el nombre del Intendente ya no figura en ninguna cartelería ni oficina de la Municipalidad. El estado ya no es el lugar de la propaganda personal o partidaria.

97- Control a la ilegalidad – Controlamos los comercios ilegales y puestos callejeros que atentan contra el desarrollo local. Tomamos medidas sobre los comercios que no cumplen con las normas de seguridad e higiene y de bromatología. Con el programa de Carnicerías y Panaderías Saludables cuidamos tu salud y la calidad de los productos que consumís.

93- Renovación de Ejército de los Andes – Iniciamos obras inéditas para que no se inunden más los sótanos y ya renovamos la instalación eléctrica y reforzamos las escaleras y barandas en peligro. Estamos construyendo playones deportivos y repavimentando los accesos y las calles internas del barrio. También hicimos a nuevo el Jardín de Infantes Municipal “Quinquela Martín” y dos canchas de césped sintético.

88- Operativo Frío – Por primera vez contamos con un parador para que personas en situación de calle puedan pasar la noche y ser atendidos por profesionales. También durante el invierno llevamos comida, ropa y abrigo a los que no quieran asistir al parador.

85- Realizamos operativos para limpiar predios, esquinas y zonas del distrito donde se acostumbraba a tirar basura. Ahora multamos a infractores y les ofrecemos una charla de concientización. Por primera vez armamos un esquema de barrido y limpieza en toda la zona norte de Tres de Febrero, donde no había barrenderos asignados.

83- El Cuerpo de Agentes de Tránsito pasó de contar con 4 personas que cumplían tareas administrativas a más de 70 que recorren las calles cada día. Sancionamos una nueva normativa de tránsito pesado para que los camiones circulen por caminos especiales para que no provoquen inconvenientes en los barrios.

74- No aprobamos la construcción de ningún edificio por excepción a la normativa vigente establecida en la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (Decreto Ley 8912/77) y el Código de Planeamiento Urbano de Tres de Febrero.

66- Para fortalecer el servicio de agua en Ciudad Jardín y Santos Lugares, estamos cambiando con AYSA cañerías oxidadas que no se habían renovado por más de 60 años en Ciudad Jardín y Santos Lugares.

37- Inauguramos una cancha multideportiva de césped sintético para ofrecerte más actividades en el CEDEM 1. Además, pusimos en valor todos los centros deportivos con obras y arreglos de espacios que no tenían mantenimiento, como el techo de la cancha de básquet.

30- Los chicos en el club y no en la calle – Llevamos adelante convenios con clubes e instituciones de barrio para que regularicen su situación de dominio y tengan el espacio que necesitan. Además, dimos apoyo y subsidio para que mejoren sus edificios y para que algunos pudieran techar las canchas al aire libre.

13- Renovación de jardines municipales – Niños y niñas mejoraron su experiencia en los jardines municipales gracias a obras transformadoras y al servicio alimentario provisto por el estado. Ya renovamos 15 jardines y conectamos a la red cloacal y de agua a los que no tenían acceso. Y el plan sigue hasta llegar a tener todos los jardines renovados.

11- Transformación de avenidas – Para mejorar el tránsito vehicular y tu experiencia en la calle renovamos las principales avenidas de Tres de Febrero: Rivadavia, Gaona, San Martín, Urquiza, Hornos, Santa María de Oro, Campo de Mayo y Gabino Ezeiza. Y para el 2019 el bacheo no para: seguiremos firmes con las arterias más importantes y dentro de los barrios.

9- Llegó el Metrobus a la renovada Ruta 8 – Ya no te embarrás mientras esperás el colectivo en la Ruta 8. Con la llegada del Metrobus hay paradas ordenadas y techadas que facilitan el acceso al transporte público y que son aptas para personas con discapacidad. La ruta pasó de 2 a 8 carriles con asfalto de calidad, veredas renovadas, luminaria LED y nuevos semáforos.

7- 3F COM – Construimos el nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo en Villa Bosch con tecnología de última generación. Desde allí coordinamos el funcionamiento de las áreas de Seguridad, Defensa Civil, Tránsito y Emergencias. Además, pasamos de 390 cámaras de seguridad a 946.

5- Red AMBA Salud – No se cobra más bono contribución en las salitas. Estamos renovando todos los Centros de Atención Primaria con nueva infraestructura, digitalización de historias clínicas y más profesionales. Ahora vas a poder tener una atención primaria de calidad en la salita de tu barrio.

1- SAME Tres de Febrero – Por primera vez tenés un sistema de ambulancias que te cuida en casos de urgencia. Antes, las ambulancias eran privadas y podían tardar hasta una hora en llegar. Hoy son municipales, con médicos y choferes idóneos. Podés llamar por emergencias al 107 las 24 horas del día.