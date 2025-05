Temporal en Escobar: Calles anegadas, evacuados y operativos territoriales de la Municipalidad

El partido de Escobar recibió 260 mm de agua entre las 10 de la mañana del viernes y las 10 horas del sábado. Es decir, cayó en 24 horas casi el triple de las precipitaciones habituales para todo el mes de mayo. La acción del gobierno municipal.

Frente a ese escenario, el intendente Ariel Sujarchuk se encuentra al frente del Comité de Emergencia Municipal que se despliega en estos casos para brindar asistencia en las zonas más afectadas.

“Por lo excepcional de esta tormenta, el caudal de lluvia recibido y el esperado en las próximas horas, excede por momentos la capacidad de contención y escurrimiento de nuestro partido, a pesar de los nueve reservorios construidos -que almacenan más de 30 millones de litros- y las obras hidráulicas hechas en estos años que mitigan sus efectos”, expresó Sujarchuk en sus redes sociales.

El secretario general Beto Ramil informó que “hasta el momento tenemos 60 personas evacuadas, que se encuentran alojadas en la sede del programa Envión, en la localidad de Maquinista Savio, y están siendo asistidos por la Secretaría de Desarrollo Social, a la espera de que la situación mejore”. “Además, preventivamente se están preparando distintas instalaciones en el distrito como medida preventiva”, remarcó.

Cuadrillas de Defensa Civil y de las áreas de Infraestructura, Espacios Públicos y Seguridad están realizando operativos en todo el distrito para atender a los damnificados por el temporal. De la tarea también participan los bomberos voluntarios.

“Estamos con una alerta naranja en gran parte de la provincia de Buenos Aires, aunque en municipios vecinos como Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, están en alerta rojo”, confirmó el director general de Defensa Civil de Escobar, Gabriel Pérez, quien agregó que “debido a nuestra topografía, como cada vez que hay tormenta, recibimos además de lluvia, un gran caudal de agua de arroyos de los distritos vecinos aguas arriba, lo que hace más compleja nuestras tareas”. “Por eso sabemos que el alerta por posibles desbordes de arroyos se va a extender, aun cuando la lluvia cese”, enfatizó.

Debido a la extensión del alerta climático anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio solicitó a los vecinos y vecinas evitar circular si no es imprescindible; de ser necesario salir, evitar caminos secundarios y zonas de ríos y torrentes; no sacar la basura; y no tocar postes de luz ni refugiarse debajo de árboles. Ante cualquier emergencia, los vecinos deben comunicarse con Defensa Civil a través de 103/11-3554-6825 o el sistema “Ojos y oídos en alerta”.