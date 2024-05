Una obra de ADIF y reclamos gremiales demoran la vuelta del tren a Zárate

Días atrás, SM Noticias confirmó que no es intención de la nueva administración de Trenes Argentinos cerrar el ramal de línea Mitre que une Villa Ballester con Zárate, no obstante, el servicio sigue limitado a Escobar por una obra que depende de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias.

No hay fecha cierta del regreso del servicio a las estaciones Río Luján, Otamendi, Campana, Kilómetro 83 y Zárate. Al problema en los cambios de vías, se suma ahora un conflicto gremial, explicaron desde Trenes Argentinos.

Según indican, la obra iniciaría en breve, pero la demora excede a Trenes Argentinos Operaciones –SOFSE-, ya que todo lo referente a infraestructura lo ejecuta ADIF.

Asimismo, y como sucedió con el ramal Victoria – Capilla del Señor, también diésel, un conflicto gremial complica la prestación del servicio, sobre el cual “no hay ninguna intención de cerrar”, insistieron desde la operadora estatal.