Estampida y heridos en la estación de Hurlingham del Tren San Martín

Testigos señalaron que todo ocurrió muy rápido y un breve lapso de tiempo. “Venía un tren con la bocina a todo lo que da y no se pero la gente salió corriendo. Literal, gente se cayó al piso y los pasaron por encima. Un chico salió sin zapatillas”, expresó una de las personas afectadas.

Finalmente, el tren que se trasladaba por la vía central era uno que hace recorrido de larga distancia, aunque no se entiende el motivo por el cual el maquinista decidió tocar la bocina con tanta vehemencia.