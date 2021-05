El Concejo aprobó la Rendición de Cuentas del gobierno de Moreira

Todos los concejales de la oposición -salvo el radicalismo- coincidieron en titular el nombre de usuario en Zoom como “Escuelas Abiertas”, en reclamo por la vuelta a la presencialidad en la provincia de Buenos Aires, lo que, a la luz de los casos de coronavirus, no ocurrirá por varias semanas más.

También el ivoskista Cristhyan Micucci argumentó la negativa por la subejecución del Fondo Educativo, y también habló de falta de respuestas por parte de funcionarios del Ejecutivo para conocer en qué se gastaron los recursos que debieron haber ido a infraestructura escolar, entre otras cuestiones relacionadas, en un año donde no hubo dictado de clases en los establecimientos.

Ya en lo que se refiere al punto principal, la Rendición de Cuentas, Juntos por el Cambio votó por la negativa, con el argumento de “poca información para cotejar los gastos”, según dijo Ramiro Alonso. El edil habló de subejecución presupuestaria para el Servicio de Emergencias Medicas -SEM-, como así también en la Secretaría de Salud. “Yo no entiendo mucho de números, es una realidad, pero si no saco mal las cuentas, se utilizó el 62 por ciento de lo presupuestado”, dijo con dudas Alonso López.