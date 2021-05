Murió un joven repartidor que había sido baleado en la cabeza durante un asalto

Tras lo ocurrido, los asaltantes se dieron a la fuga. Desde la UFI Nº2, el fiscal Patricio Ventricelli investiga los sucesos de aquel día y tiene como principal hipótesis la del robo, aunque no descarta una venganza debido a que el agredido había participado de un escrache el día anterior.

