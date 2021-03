El Concejo Deliberante de Morón realizó una sesión extraordinaria para visibilizar las violencias de género

El Concejo Deliberante de Morón realizó una sesión extraordinaria donde se trataron cuatro proyectos sobre la temática de género y diversidades. Junto a los presidentes de bloque de concejalas y concejales, y en virtud de la importancia de los expedientes tratados, estuvieron presentes del Departamento Ejecutivo, Cinthia Frías, secretaria de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos; Patricia Ramírez Salomón, directora de Géneros y Equidad; Marina Rodríguez, directora de Abordaje Integral de la Violencia de Género; y la directora de Género y Diversidad del Legislativo, Sibila Botti.

El primer proyecto tratado expresaba el beneplácito a la ley provincial que instituye el 27 de mayo como el “Día de la visibilización y lucha contra la violencia en los noviazgos”. Paula Majdanski, presidenta del bloque del Frente de Todos fue quien hizo una encendida defensa: “Me encantaría poder hablar únicamente de lo que refiere al proyecto, pero no puedo. No puedo porque nos están matando todos los días y mientras esto siga así, no podemos hablar de otra cosa y resulta indispensable contextualizar y hacer hincapié en que estas muertes violentas de mujeres y niñas no son una excepcionalidad ni están desconectadas de otras formas de violencia. No son hechos monstruosos que irrumpen en una realidad que es sacudida por ellos, son consustanciales a los modos de relación dominantes, ahí se gestan y ahí están contenidos”.

Para cerrar la exposición, la titular del bloque del oficialismo aseveró: “Aún así, más allá de todo lo que podamos hacer o decir, somos conscientes de que nada será suficiente mientras no haya una reforma judicial. El 50 por ciento de los femicidios se pueden prevenir con un mejor accionar de la justicia. Cuando la justicia es lenta no es justicia, pero en este caso además la lentitud termina en femicidios”.

El segundo expediente se trató de un proyecto de ordenanza para incorporar contenidos con perspectivas de género en los cursos teóricos de formación de conductores. Fernanda Monteros, concejala del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, sostuvo al respecto: “Como educadora, estoy convencida y sé que es posible cambiar algunas cosas si las internalizamos, las educamos, las militamos y las hacemos cumplir. Es necesario incorporar estos temas en lo cotidiano, hablarlo, es imperioso que se cumpla la ley Micaela en todos los ámbitos. Sabemos que no pasa de forma plena y la realidad hoy lo demanda”.

El tercer expediente fue un proyecto de ordenanza el cual implementa una política de reparación con perspectiva de género en casos de víctimas de violencia cuyo victimario sea un agente municipal con sentencia firme que lo pruebe. Julieta Laviuzza, concejala del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos, dijo al respecto: “El expediente en tratamiento viene a saldar una deuda histórica con las víctimas de violencia de género, que siempre fueron silenciadas, aisladas, y marginadas. Con esto se busca que ellas tengan un mecanismo efectivo para acceder a un empleo estable, para no depender económicamente de quien fuera su victimario. Es bastante habitual que quienes sufren violencia, las padezcan de manera simultánea, es decir, en varios tipos y modalidades para someter completamente a la mujer, entonces conociendo esta realidad es que llegamos a esta decisión”.

“Implementar este tipo de normativas es imperativo si hablamos de cuidar a quienes sufren, pero también de desalentar a quienes agreden. Hacerles saber a los violentos que su accionar se encuentra penado por el código penal, pero también por la administración es dar un mensaje claro de no tolerancia hacia las agresiones contra mujeres y diversidades”, cerró la legisladora.

El cuarto expediente fue un proyecto de resolución para que el presidente del Concejo Deliberante de Morón exprese la preocupación ante la realidad constante de víctimas de violencia de género que se encuentran tramitando sus expedientes en el sistema judicial. “Todos los días nos encontramos con la triste realidad de la muerte de más mujeres, víctimas de la violencia machista e institucional. Según el observatorio “Ahora que si nos ven” en el año 2020 hubo 298 femicidios, 298 mujeres asesinadas, y de ellos 2 de cada 10 víctimas habían realizado la denuncia correspondiente, pero solo 19 tenían medidas de protección. Es decir, sólo se escuchó al 6 por ciento de ellas, aunque claro está que no fue suficiente porque igual fueron asesinadas”, expuso la concejala Julieta Laviuzza.

“Este año recién comienza, y quiero compartirles estos datos que me parecen estremecedores, 55 femicidios cometidos entre el 1 de enero y el 7 de marzo, 1 femicidio cada 29 horas en Argentina. Además de 39 intentos de femicidio y 3 transfemicidios. El 71 por ciento de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas. El 65,5 por ciento ocurrió en la vivienda de la víctima. Y un dato interesante, de los femicidas 7 eran policías y 3 militares”, enumeró, y recordó que “9 víctimas realizaron al menos una denuncia y 5 tenían medidas de protección”.