El hombre que viajaba en el asiento del acompañante perdió la vida y el conductor fue trasladado por el SAME al Hospital Larcade con múltiples traumatismos y hemorragia interna.

El accidente tuvo lugar a la altura de la calle Arricau, en el límite entre San Miguel y José C. Paz. El vehículo en el que circulaban dos personas cruzó cerca de la 1:30 confiado al ver que la barrera se encontraba alta.

Un tren de la línea San Martín embistió a un vehículo en San Miguel que cruzó las vías al no encontrarse las barreras bajas, hecho que provocó la muerte de uno de los ocupantes del auto. El conductor se encuentra internado con pronóstico reservado.

No funcionaba la barrera y el tren embistió a un auto: Un muerto