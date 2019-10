Se trata de Nicolás Canario Soto, abogado de Morón Sur. Renunció al bloque de Cambiemos y conformó un monobloque bajo la denominación “Argentina de pie”. Acusa a Tagliaferro por la situación del Hospital Municipal, por la utilización de recursos públicos para hacer campaña y por “el autoritarismo con el que se ha manejado esta gestión“.

“Decidí apartarme del bloque al que pertenece la señora presidenta -Analía Zappulla- debido a los lamentables hechos políticos que son de público conocimiento y que se vienen sucediendo sin solución de continuidad y cada vez con mayor gravedad y descaro”, señala el edil en la nota presentada hoy.

“No puedo seguir siendo cómplice del más descarado de los clientelismos políticos nunca antes visto en la historia de Morón”, exclamó Canario Soto, quien denunció que desde hace tiempo, el propio intendente Ramiro Tagliaferro no lo recibe ni atiende sus llamadas.

El concejal reprochó la situación que atraviesa la salud pública del distrito, con “desabastecimiento de medicamentos en el Hospital Municipal”, además de la “violencia moral ejercida contra empleados del Estado para realizar actividades de campaña“, o a la “malversación de recursos públicos para provechos particulares”, entre otras cuestiones que lo alejan del proyecto de Cambiemos Morón.

Además criticó “el autoritarismo con el que se ha manejado esta gestión, avasallando las instituciones republicanas”.

Asimismo, en la nota, Canario Soto se refirió a una situación que se ha vuelto moneda corriente en la administración de Tagliaferro, “las irregularidades en el manejo de fondos públicos para evitar los mecanismos transparentes de licitación pública“.

“El autismo y la soberbia del intendente, y las desesperadas maniobras para llevar adelante una campaña de mentiras, me llevan a tomar esta drástica, amarga y no buscada decisión, pero con la frente en alto, con honor, y con la tranquilidad de haber cumplido el deber asumido con la gente”, manifestó el hoy ex edil de Cambiemos, quien también pidió la interpelación del alcalde.