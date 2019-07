Momentáneamente, por algunas semanas más, los trenes no se detendrán en La Paternal y Villa Crespo (Chacarita), dado que las estaciones elevadas no fueron terminadas. Lo mismo sucede con la terminal de Retiro, que sigue en remodelación, por lo que la salida de los pasajeros se hará por una vía provisoria.

This site is protected by wp-copyrightpro.com