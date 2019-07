También se entregaron 13600 kits de útiles escolares a estudiantes que asisten a escuelas públicas del distrito. Y, en cuanto a los jubilados, se dieron ayudas económicas que consistieron en un bono de 2000 pesos para 6 mil personas mayores y la cobertura de la medicación para aquellas personas mayores con enfermedades crónicas que no hayan tenido el 100 por ciento de la cobertura del PAMI.

Asimismo, se va a eximir de forma automática el pago de ABL a más de 2500 vecinos que sean jubilados, pensionados, personas con discapacidad, entidades religiosas y ex combatientes, mientras indicó que “seguimos dando pasos para ayudar a nuestros vecinos en este contexto difícil”.

“Sabemos que muchos no la están pasando bien en este momento. Y que, como gobierno, tenemos que estar cerca, construyendo puentes y tendiéndoles la mano que necesitan”, expresó el jefe comunal durante el anuncio realizado hoy en el Palacio Municipal.