Además, a partir del 2017 los gobernadores y vicegobernadores no cuentan más con jubilaciones de privilegio; se subió la edad mínima de jubilación, de 55 años a 60 años; serán necesarios 35 años de aporte, cuando antes se necesitaban 30 años; y los beneficios pasaron del 80 por ciento al 72 por ciento, mientras que el gobernador cobrará al jubilarse un 32 por ciento menos.

Durante la gestión pasada se gastaban 550 millones de pesos de más en autos, en computadoras y artículos de oficina que no se podían justificar. Con ese dinero, ahora, el gobierno provincial compró más de mil patrulleros blindados.

En las gestiones anteriores no existía ninguna medida o plan que buscará establecer un proceso transparente y sistematizado de compra del gobierno provincial. Actualmente existe un proceso estandarizado de precios, únicos y públicos, para todos los organismos. Esto garantiza, además, una mayor cantidad de proveedores y un mayor control.