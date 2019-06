Esta nueva promoción para las compras en Ferias de la Ciudad, se complementa con las vigentes del banco en supermercados que, entre otros beneficios, ofrecen 20 por ciento de descuento los martes en Día; 20 por ciento de ahorro los lunes en Coto; 20 po ciento de ahorro los viernes en compras on line en las webs de Jumbo, Disco y Vea; y 20 por ciento de descuento sin tope en supermercados Coto el primer sábado y domingo de cada mes con tarjetas de débito del Ciudad.

This site is protected by wp-copyrightpro.com