Entre las innovaciones introducidas se destacan la rúbrica con firma electrónica, la notificación y seguimiento del expediente vía online, la obtención en la misma gestión del código QR y autenticación ante AFIP que implica no tener que presentar constancia de inscripción ni DNI, sino que el organismo obtiene esa información internamente.

Además, las habilitaciones comerciales se podrán gestionar por internet ingresando a la página web del Municipio, completando los datos y adjuntando la documentación de forma digital. De esta manera, ya no será necesario concurrir personalmente a distintas dependencias municipales para realizar el trámite y esperar más de 600 días hasta obtener el certificado.