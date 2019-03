El proyecto se circunscribe en el trabajo que desarrolla el Ministerio de Transporte para mejorar el sistema ferroviario en general y en la línea San Martín en particular, tales como la construcción del viaducto entre las estaciones Palermo y La Paternal, con la intención de eliminar las interferencias ferroviales en la Ciudad de Buenos Aires para poder mejorar su frecuencia y su modernización y electrificación.

Las obras se encuentran abocadas en particular a dos puentes, el primero vincula los barrios de Sáenz Peña y Villa Raffo del partido de Tres de Febrero y permite acceder a los distintos andenes de la estación Sáenz Peña por medio de sendos espacios públicos; el segundo, contiguo y paralelo a la avenida General Paz, cumple la misma función que el anterior y a su vez vincula a las paradas de colectivos que están en la margen norte de esta avenida, con los accesos a ambos lados de la estación de ferrocarril y el espacio público correspondiente.