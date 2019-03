Por su parte, Silvina aseguró que “la verdad que es una muy buena idea que lo hayan renovado y que le agreguen otras dos salas; le vino muy bien al jardín”. Y Silvana y su hija Micaela también festejaron. “Quedó hermoso y me encanta esta mejora total. Es buenísimo y es para comodidad de los chicos, es más amplio y lo necesitaban”, sostuvo la madre. Finalmente, el vecino Raúl señaló que “se ve muy lindo, quedó bárbaro”, y entendió que “es importante que inviertan, y más para los chicos”.

Las familias de la comunidad educativa vivieron una jornada de emoción y alegría al ver al establecimiento totalmente renovado. El sanfernandino Julián opinó que “está perfecto, quedó muy lindo y es muy bueno que inviertan. La infraestructura mejoró bastante”. Otra vecina, Gladys, coincidió: “Muy bueno lo que hicieron, me alegro que hayan invertido en toda la reforma del jardín y el parque. Para los chicos principalmente es muy importante”.

“Agradecemos al vecino contribuyente -agregó- que al pagar sus tasas nos permite tomar las decisiones políticas, y al fantástico equipo que tenemos en el Municipio con compromiso, esfuerzo y trabajo. Ellos demuestran que con ganas y decisiones se pueden hacer las cosas. Creo que San Fernando no es un distrito rico, sino uno muy solidario. Estamos muy agradecidos de poder gobernarlo”.