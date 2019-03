Por último, contrapuso: “Por nuestra parte, durante la última campaña, cuando le pedimos a la gente que nos votara para el cargo de concejal, nos comprometimos fuertemente en algo, le prometimos a cada uno de los vecinos que íbamos a defender sus derechos, que los queríamos representar, que frente a cada atropello, engaño o falsa promesa nos íbamos a plantar desde la oposición en defensa de ellos y sus derechos. Eso estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, no importa cuánto nos critiquen, nos amenacen o cuánta campaña sucia hagan”. Y concluyó: “Cuando defendés una causa y estás seguro de tus convicciones, cada vez que nos critican lo único que hacen es fortalecernos más”.

Sobre lo ocurrido en la Escuela 25 de Los Cachorros, en donde dos niños resultaron heridos por la caída del techo del aula, Achával expresó: “Otra muestra de la mala gestión de Ducoté y de la subestimación que hace a la responsabilidad que debería tener con los vecinos de Pilar, fue la caída de parte de un techo en una escuela sobre dos alumnos de primer grado. Hacía muy pocos días el intendente había salido por todos lados a declarar que las escuelas estaban en condiciones para arrancar el ciclo escolar y después pasa esto. Pero no es algo nuevo, el año pasado más de 35 escuelas permanecieron cerradas por el peligro de pérdidas de gas y por falta de mantenimiento de los establecimientos educativos”. El dirigente del Frente Pilarense resaltó que “por eso los vecinos se sienten cada vez más decepcionados con esta gestión”. “Donde necesitan soluciones, ven más problemas. Y al mismo tiempo un intendente que no quiere hacerse cargo de la situación”, lanzó.

Haciendo referencia al caso del robo del bebé en el Meisner, Achával mencionó: “La gestión es tan mala que hace pocas semanas nos enteramos del robo de identidad y venta de un bebé en la Maternidad Municipal Meisner. Junto con el bloque de concejales del Frente Pilarense le estamos pidiendo a Ducoté que venga a dar las explicaciones correspondientes al Concejo Deliberante. Exigimos transparencia, claridad y acción frente a un caso tan terrible. Pero, en lugar de dar la cara el Intendente elige esconderse y con su silencio deja miles de futuras mamás con miedo y desconfianza respecto a la maternidad municipal”. Y agregó: “Vamos a insistir en el pedido para que Ducoté se haga cargo de la situación. Digan lo que digan sobre nosotros no vamos a aflojar en defender el derecho de las madres a un parto digno y seguro, así como tampoco al derecho básico de la identidad de un recién nacido”.

“Día a día recorremos Pilar y nos sorprende el abandono que hay en los barrios. Los vecinos nos trasmiten su decepción al darse cuenta de que Ducoté los engañó. Te cuentan cómo en las campañas les prometieron un cambio que nunca llegó. Te cuentan cómo jugaron con su ilusión para sacarles el voto y los dejaron abandonados. Muchos de ellos al ver también lo que pasa a nivel nacional con Cambiemos, terminan concluyendo que en realidad a este gobierno no le importa la gente y la propuesta de “cambio” que hicieron, era solo una falsa promesa de campaña”, relató el dirigente del Frente Pilarense.

Después de la conmoción por la caída de parte de la mampostería del techo de la Escuela 25, de los hechos se inseguridad en el colegio Verbo Divino y del caso del Meisner, del que el intendente sigue sin dar explicaciones, Federico Achával apuntó contra la gestión de Nicolás Ducoté. “La desilusión de los vecinos es cada vez más grande por un intendente que prometió y no cumplió”, afirmó.

“Ducoté prometió y no cumplió”, afirmó Achával