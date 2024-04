El reconocido empresario inmobiliario, hijo del ex intendente de General Sarmiento y sobrino del ex gobernador de Tucumán Ramón “Palito” Ortega, vive un verdadero calvario. Denuncia que la madre de sus hijos ejerce violencia física y psicológica contra ellos. Además, los obliga a enviarle audios con improperios. Uno de los menores apareció con heridas en el rostro. Pide al Juzgado de Familia que no haga caso omiso ante los hechos.

#ImpactantesAudios – El drama del martillero Luis Ortega: “A mi hijo me lo torturan” https://t.co/frusraVkEQ pic.twitter.com/i6b0ymvxZV — SM Noticias (@SMnoticias) April 28, 2024

El hombre le contó a SM Noticias que ha interpuesto varias denuncias por “amenazas coactivas, acoso, hostigamiento y amedrentamiento” en contra de la madre de dos de sus hijos, L. L., con quien mantuvo relación hasta 2019. Fruto de esa unión, hoy tiene dos nenes de 7 y 5 años.

Según narra Ortega, la mujer dejó de enviar a los chicos al colegio. También encontró heridas físicas a uno de ellos, que según la denunciada, son producto de un accidente. Además, asegura que la progenitora discontinuó un tratamiento médico al hijo más pequeño, el cual padece problemas del habla.

Otro aspecto grave de la denuncia tiene que ver con una amenaza que le realizó la mujer, donde le advirtió que le haría “tomar cocaína a los niños para inculparlo”. Todo esto figura dentro del expediente. Además, en su denuncia, el hombre afirma que en reiteradas ocasiones ha llamado a sus hijos y oyó situaciones de violencia.

A su vez, Ortega ha compartido los audios que la misma mujer le ha hecho llegar en donde insta a los menores a insultarlo y en donde reconoce ser ella misma quien los incentiva. “Decile, la puta que te parió, negro de mierda, te odio”, se escucha a la madre mientras sus hijos repiten.

Ortega no ha encontrado más remedio que acudir a los medios de comunicación, según cuenta, a raíz de la inacción judicial ante las reiteradas denuncias y pruebas interpuestas contra su ex pareja. “A mi hijo me lo torturan”, expresó el padre, con profunda preocupación.