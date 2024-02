Cedió el andamio en una obra de Morón y un joven trabajador murió al caer al vacío: Estaba en negro

Un joven obrero murió el miércoles al caer de un andamio mientras realizaba tareas de revoque a la altura del octavo piso del edificio en construcción de la calle Santa Fe 652 en Morón, un proyecto de la constructora Clamaco con sede en Hurlingham.

La victima fatal fue identificada como Alexis Gutiérrez, vecino de General Rodríguez, quien al momento de su muerte se encontraba trabajando junto a su hermano en la plataforma, la que cedió y provocó que el obrero caiga al vacío.

Al arribo de la ambulancia municipal, el muchacho ya estaba sin vida, por lo que se procedió a convocar a la Policía Científica quien llevó a cabo las pericias de rigor, mientras que los fiscales de la UFI 5 de Morón tomaron declaración a otros obreros y al capataz. La causa está caratulada como averiguación de causales de muerte.

Según trascendió, los trabajadores no estaban registrados y, como es evidente, no contaban con elementos mínimos de seguridad. Asimismo denunciaron que a pesar de la tragedia, los trabajos en el lugar continuaron durante la semana y el Municipio de Morón no clausuró preventivamente la obra.

El edificio que desarrolla Clamaco, lo comercializa la constructora Bovenco, tiene fecha de finalización estimada en los primeros meses de 2025 y ya cuenta con más de 20 unidades vendidas desde pozo, con valores que van de los 45 mil dólares a los U$S 97 mil.