Diego Valenzuela y Lucas Ghi presentaron el nuevo entorno de la estación El Palomar

Durante la conversación con los medios se abarcaron otros temas que hacen a la vida cotidiana de los vecinos de la zona, como el túnel de la ruta 201 que genera inconvenientes en el tránsito de la zona, sobre lo cual Ghi dijo que trabajan en una alternativa para lograr fluidez vehícular a la espera de la cesión de terrenos del Colegio Militar de la Nación. Asimismo, también avanzan con Tres de Febrero en medidas para reorientar circulación en la zona de Ciudad Jardín, en particular, con limitaciones al ingreso de camiones a aéreas residenciales.

