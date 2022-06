Vecina furiosa increpó a Martín Marinucci por estaciones de tren cerradas en La Paternal y Villa Crespo

“Tres años”, insistía la usuaria, en referencia al tiempo que lleva este gobierno en funciones, y en el cual no pudieron concluir con la reactivación de dos estaciones vitales para el trazado de la línea ferroviaria.

La mujer se refería a La Paternal y Villa Crespo, cerradas desde 2018 cuando el gobierno de Mauricio Macri construyó un viaducto sobre un tramo del trazado. La obra fue inaugurada precozmente con fines electorales sin que estén las estaciones finalizadas, lo que no ocurrió hasta hace algunos meses atrás, cuando los trabajos se reactivaron.