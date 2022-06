Los municipales de Vicente López cobran el aguinaldo y un 40 por ciento del aumento impactará en este

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López difundieron un comunicado explicando la cronología de este y otros importantes logros.

“En enero nos reunimos con la intendenta Soledad Martínez, y previendo la crisis inflacionaria, le solicitamos un adelanto del 10 por ciento. La misma hizo lugar y se abonó en 2 partes consecutivas en febrero y marzo. También se solicitó que el Municipio pague la ayuda escolar por hijo y no por familia, en un 40 por ciento por arriba de lo que otorgaría la Nación, propuesta que fue aceptada, mejorada por el Municipio, y con ello también se cumplió”, comentaron desde el gremio que conduce Victorio Pirillo.

“Además planteamos la necesidad de adelantar la paritaria en 100 días, siendo que legalmente nuestra paritaria es anual y en agosto. Se aceptó el adelantamiento, y por mutuo convenio entre el Sindicato y la Intendencia, se obtuvo un aumento salarial del 65 por ciento -todo en blanco- para los trabajadores encuadrados en la ordenanza 34394. Dentro de esta paritaria solicitamos el ascenso de las categorías más bajas, objetivo logrado beneficiando tal procedimiento a 1870 trabajadores que llegaron a obtener un aumento de sus salarios en un 85 por ciento, y en algunos casos, que no son pocos, el impacto fue en un 90 por ciento”, agregaron.

“Recordamos que en julio se cobrará un 10 por ciento más, y con esto el trabajador de Vicente López habrá percibido un aumento salarial del 50 por ciento un mes antes de su tratativa legal”, se remarca en el comunicado.

“Hoy se ratificó continuar con el otorgamiento del plus del 20 por ciento sobre el aumento que otorgue la provincia de Buenos Aires para los profesionales de la salud encuadrados en la ley 10471; se ratificó para el sector docente el otorgamiento del plus del 30 por ciento sobre o por arriba del acuerdo salarial que otorgue la administración bonaerense; y se ratificó continuar con los pases a planta permanente, siendo que ya han sido efectivizados 2900, y los pases a la Carrera Profesional Hospitalaria, con ya ratificados 402. También hubo reconfirmación del pago de SAMO/FORD; del régimen de franqueros; reconocimiento de la enfermería como profesión; días de stress; insalubridades obtenidas; continuar con los asensos de categorías y promociones; y los plus de pago por área cerrada”, añadieron.

“Todo lo que se logró nos costó muchísimo. Es importante también resaltar que sin la interacción y supervisión constante de la intendenta Soledad Martínez, a quien le reconocemos públicamente que sin su buena voluntad y predisposición nada de esto hubiera sido posible”, reconocieron desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López.

Y aseguraron: “Este aumento alcanza también a los jubilados, dado que no existen bonos ni sumas en negro, y que cuando en octubre se complete el 65 por ciento, el trabajador de Vicente López será el único en el país que haya hecho efectivo su aumento salarial dentro del calendario anual percibiendo la totalidad del aumento en tan solo 60 días”.

“Para terminar hemos solicitado y propuesto que para el año que viene en la próxima paritaria, se apruebe la carrera administrativa -escalafón- donde todos podrán ser recategorizados y a su vez alcanzar un aumento salarial”, finaliza el envío de prensa.