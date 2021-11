La candidata del Frente de Todos en Morón, Leticia Guerrero, votó en Castelar

No les importa matar por matar,.

“Ahora vamos a recorrer las distintas escuelas para ver que no haya ninguna necesidad, para ayudar a las y los fiscales. Y después cerraremos la jornada en el centro de cómputos. Esperamos que los resultados estén pronto, así en Morón podemos cerrar la jornada con mucha alegría, como siempre sabemos hacer”, completó Guerrero.