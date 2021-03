¿Qué medidas anunció la Provincia frente al aumento “explosivo” de casos de coronavirus?

Una de ellas es la suspensión de todas las actividades recreativas, comerciales y servicios no esenciales en el horario de entre 2 y 6 de la mañana.

Además, el ministro se refirió a la estrategia de haber vacunado al personal de salud, medida que efectivizó pasar de un porcentaje de confirmados del 1,7 en enero a 0,7 en marzo: “Haber protegido al personal de salud como una herramienta estratégica. Imagínense lo que pasaría si no tuviéramos quién atendiera los CeTec, quiénes vacunan y atienden”. A la vez, instó a la población a cuidarse a pesar de haber recibido la vacuna: “No va a servir vacunarnos si después no nos cuidamos”.