“Una generación fracasada”, la visión de Valores para mi País, de Vicente López

Hace pocos días el expresidente Eduardo Duhalde, en el marco del ciclo “charlas de la UCA”, expreso la siguiente frase: “soy parte de una generación fracasada; no somos ejemplo de nadie”, refiriéndose a la clase política de nuestro país.

El valor de esta declaración, su contundencia y veracidad esta tristemente respaldada por la realidad Argentina: corrupción, pobreza extrema, impunidad, delincuencia, inseguridad; una crisis tras otra, pero lo sorprendente es el patrón que las genera: falta de vergüenza, ética, valores y moral.

Pero no todo está perdido, podemos modificar esta realidad. No con los mismos de siempre, ya los conocemos, ya los conoces, no dejes que te vuelvan a engañar.

Necesitamos una nueva clase política, en serio. Desde Valores para mi País Vicente López levantamos la bandera del respeto a la ley, a las instituciones, la bandera de la honestidad, trabajo, esfuerzo, solidaridad.

Sumate y acompañanos.

Victor Hugo Addolorato