Los vecinos del distrito ya no cuentan con prestaciones en las salitas paceñas. Desde hace más de tres...

Bárbara Balbuena, de 29 años, se encontraba internada el Hospital Mercante de José C. Paz en coma...

En la misma cuadra, donde los robos son reiterados y distintos vecinos sufrieron ilícitos bajo la misma modalidad, días atrás quemaron un auto, y cómo lo muestra en una imagen, los carros lo desarman. No hay Estado y no hay control. La anarquía es total.

“En la comisaría de Barrio Frino no nos toman las denuncias si no llevamos un CD con la grabación, y tenemos que ir cuando el oficial esté desocupado”, asegura la mujer.

“Es la segunda vez en cuatro días que me entran a robar a casa”, cuenta Nara, en contacto con el Whatsapp de SMnoticias. “Estamos cansados. No obtenemos respuestas de la Policía ni del gobierno”, agrega la vecina del barrio Rincón de Tortuguitas.

José C. Paz, un distrito a merced de la delincuencia, a razón de la falta de Estado y el desgobierno de años, sostenido a fuerza de clientelismo y apriete. Los vecinos que pueden emigran a otros municipios, y los que no, viven en constante tensión a consecuencia de, entre otros problemas, la delincuencia.

Delincuentes no paran de entrar a las casas de los vecinos de José C. Paz