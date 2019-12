“Aparentemente los restos de una caña voladora o un globo aerostático cayó en la pila de chipeo y el fuerte viento desencadenó el incendio. Gracias al impecable trabajo de los bomberos no pasó a mayores pero podía haber sido un gran problema”, expresó Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público.

El hecho se produjo minutos antes de las 15 por el uso indebido de pirotecnia y causó suma preocupación no sólo por la cantidad de material inflamable del lugar sino también por la cercanía de la Reserva Municipal Ribera Norte.