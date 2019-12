Y Viviana, vecina de Victoria, finalizó diciendo: “Yo cursé Carpintería, y la verdad me pareció bárbaro e importante. Ojalá que este proyecto siga, porque es importante para toda la comunidad y beneficioso para la gente, por la salida laboral. Lo recomiendo, y estoy muy agradecida”.

Diego, otro egresado, agregó: “Fue gratificante, porque el conocimiento no ocupa lugar, es la realidad. Uno quizá busca una salida laboral para emprender, pero yo lo quería porque me gustaba mucho el curso de Soldadura, más allá que se conoce a gente que tiene la buena predisposición de enseñarte y ayudarte como lo hacen en el Municipio”.

Entre los cursantes, David dijo: “Tuve la oportunidad de hacer Carpintería. No tenía idea, y salgo con un comienzo desde el que puedo ir creciendo. De momento tengo que ver mis planes, como comprar herramientas, pero ya tener las bases es valiosísimo. Gracias a IMS y al Municipio por esta oportunidad”.