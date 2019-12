Luis, vecino de Tigre Centro, contento de haber culminado el curso de Auxiliar Contable, dijo: “La capacitación me abrió mucho la cabeza e incorporé conocimientos para aplicar en el trabajo. La verdad que fue excelente todo, los profesores, el curso, el lugar. Me parece perfecto que el Municipio piense en todo el pueblo de Tigre a través de estos cursos, estoy muy agradecido al intendente y todo su equipo”.

“Estudiar en el Tigre Instituto Formativo superó mis expectativas, ingresé sin saber nada de indumentaria y la experiencia fue maravillosa. Agradezco al Municipio que nos da la posibilidad de realizar estos cursos de manera gratuita, ya que de forma particular suelen ser muy caros”, señaló Verónica, vecina de Rincón de Milberg que se capacitó en Diseño de Indumentaria.