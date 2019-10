El Consejo Escolar de San Fernando, junto a al Municipio, homenajearon a más de 150 trabajadores no...

Su compañero de grupo, Darío López, también se mostró emocionado: “Estoy feliz, imagínate que yo me críe acá y cada vez que vengo a la Misa del Folklorista me encuentro con amigos. Es compartir lo más lindo de éste domingo”.

Entre los artistas estuvo el folklorista Diego Adolfo. “Es un placer, gracias por recibirme, y encantado de venir a tocar acá con mi música, a compartir con otros colegas de aquí. Yo nunca había venido, pero siempre he sentido comentarios de que siempre ha ido bien. Hoy me encuentro con amigos de muchos años y eso también suma a esta hermosa fiesta en el patio de la parroquia”, celebró.