El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, le ganó la interna al ex jefe comunal Raúl Othacehe, quien...

Aún no definieron si buscarán el corte de boleta, indicó, pero entiende que es necesario “para ganar la intendencia”, y en ese sentido interpretó que existe la posibilidad de recibir parte de los 38 mil votantes de Raúl Othacehe. “Yo soy una persona de pensamiento amplio, y en nuestro espacio convive mucha gente que piensa distinto a Juntos por el Cambio”, manifestó el precandidato, y dijo que “encontrarán en mi un intendente abierto y que pueda escuchar”.

El concejal negó que la gobernadora María Eugenia Vidal haya apoyado al candidato Gómez Centurión: “Ellos tuvieron el slogan ‘el equipo de María Eugenia’, pero de haber sido así yo no hubiera sido candidato”. “Sí tuve un excelente apoyo de Jorge Macri -intendente de Vicente López- y de ministros muy importantes”, sostuvo David Zencich, quien forma parte del PRO desde el año 2004. También entiende que la preferencia de determinados sectores del macrismo sobre quien resultó derrotado en las PASO de Merlo, es “por la amistad que tienen con su padre”, ex director nacional de Aduanas y candidato a presidente del frente NOS.