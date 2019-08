Alan Avaca, precandidato a concejal de Consenso Federal, conversó con SMnoticias y se refirió a la interna del espacio en Vicente López, que ganó la lista de la que forma parte, que propone como candidata a intendente a Marta Tello. Además, analizó el resultado electoral a nivel nacional y provincial; y habló de los cambios en la economía post comicios.

Inicialmente, sobre lo local, el dirigente aseguró que “nuestra lista pudo mantener un trabajo continuo a lo largo de toda la campaña”. “Fuimos la lista que llevó con más claridad sus propuestas a los vecinos”, dijo, y por eso, para él, “el triunfo del domingo fue el resultado del trabajo que desarrollamos durante la campaña”. “Estamos contentos y pensando en lo que viene”, declaró.

“Las otros dos boletas perforaron el piso y por lo tanto en octubre habrá una sola nómina compuesta por candidatos a concejales de las tres listas”, comentó luego, y dejó en claro que “nuestro deseo es que podamos trabajar todos juntos”. Asimismo, reveló que el mismo domingo recibió llamados de los precandidatos a intendente de los otros espacios, Andrés Montone y Carlos Roberto.

Contabilizando las tres nóminas, en Vicente López, Consenso Federal se acercó a los 8 puntos, quedando muy cerca del piso para obtener representatividad en el Concejo Deliberante en octubre. “Nuestro resultado en las generales va a tener que ver con cómo se dé el escenario nacional y con el rol de nuestro candidato a presidente, Roberto Lavagna”, remarcó Avaca. “Desde el distrito trabajaremos para aportar todo lo que podamos para fortalecer el proyecto de Consenso Federal”, añadió.

También entendió que “los resultados sorprendieron a todos, y por eso creemos que no hay nada dicho”. “Tenemos que trabajar y fortalecernos. Los números de este domingo fueron el piso, estoy seguro que vamos a crecer”, enfatizó.

Consultado por la fuerte derrota del oficialismo a nivel nacional y provincial, el candidato la vinculo “a lo que los grandes medios de comunicación trataban de esconder, el malestar de la gran mayoría del pueblo respecto de las medidas económicas tomadas por este gobierno”. “Hubo un castigo en las urnas para los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”, sentenció.

“Espero que haya una autocritica y que se den cuenta que la gente la está pasando mal, que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, que se pierden puestos de trabajo todos los días, que hay empresas que cierran todos los días, y que la pobreza y la indigencia se agudizan cada vez más”, expuso, y reiteró: “El resultado del domingo fue producto de las malas políticas económicas de Cambiemos”.

Asimismo, el dirigente opinó que los resultados de las primarias no tienen carácter definitivo. “Puede pasar de todo de aquí a octubre. Queda bastante para los comicios y los cambios en la dirección del voto van a tener que ver con lo que pase con la economía”. “No es sano para el país lo que sucedió respecto de la corrida del dólar. Nos fuimos a dormir el domingo con un dólar a 46 pesos y nos despertamos con un dólar en casi 60”, manifestó. En esa línea, opinó que “el discurso del presidente del lunes fue el de una persona enojada y molesta”. “Él tendría que haber hablado desde otro lugar, desde la autocritica o desde la convocatoria a trabajar para resolver los problemas que sufren los argentinos. Echarle la culpa al electorado por como votaron habla de una soberbia extrema”, lanzó.

Y en cuanto a las medidas económicas anunciadas, dijo que “son manotazos de ahogado”. “Son medidas electoralistas en las que la gente ya no cree”, afirmó. “Está claro que las toma por los malos resultados electorales y en medio de una campaña electoral, y la gente sabe que no son medidas reales, porque comprendió que la vocación de este gobierno no es sacar adelante el país o que a la gente le vaya un poco mejor”, esbozó.

Finalmente, Alan Avaca hizo alusión a los anuncios que realizó hoy Roberto Lavagna, quien decidió suspender sus acciones de campaña hasta “recuperar la estabilidad” y a “convocar a una mesa de consenso para buscar soluciones para los más humildes”. “Fue un discurso atinado, acorde al momento que está viviendo el país. Es lo que corresponde hacer, alejarnos de las especulaciones electorales y solo pensar en lo que es mejor para el país y para la gente”, expresó. Sin embargo, aclaró que “suspender las acciones de campaña no significa que haya bajado su candidatura”.

“Nosotros vamos a trabajar fuertemente para ser la fuerza política que en octubre quede en segundo lugar y entre al balotaje. Hay mucha gente que no quiere saber nada con el pasado con el pasado, y si se guían por votar por la lógica de la positiva o de los candidatos que más los representen, nosotros tenemos a los candidatos más idóneos, más preparados y con trayectoria consolidada”, prosiguió. “Nosotros vamos a trabajar para sacar la mayor cantidad de votos posible, salir segundos en octubre, entrar al balotaje y ser gobierno en diciembre”, concluyó.