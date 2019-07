Por último, Rodrigo manifestó: “Muy buena la obra y venir a pasar el sábado al Polideportivo 8 con mis amigos me encanta”.

Los jóvenes presentes también opinaron acerca de la actividad. Por ejemplo, Maximiliano comentó: “Me gustó mucho la obra de teatro con los payasos, me gusta venir al ‘poli’ y compartir el día con compañeros y profesores”. Su compañera Melody, agregó: “Me divertí mucho con los payasos y bailamos todos juntos al final”.