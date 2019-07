Después de que se supiera que en mayo los precios mayoristas volvieron a subir, Federico Achával opinó: “Cada vez son más los hogares que ven golpeada su economía familiar”.

Según los datos, los principales aumentos se dieron en fideos, frutas y hortalizas. “Resulta muy difícil para la gente pensar en qué comer o cómo amortizar la plata en el almacén si en el último tiempo ya tuvieron que pasar de la carne a los fideos y ahora hasta esos productos no se pueden comprar”, dijo Achával. “De esto hablamos cuando decimos que este gobierno le desorganizó la vida a la gente”, agregó.

El candidato del Frente de Todos expresó: “Lo que para Cambiemos son cifras de inflación que suben y bajan para nosotros son realidades injustas, de madres no pueden darle un vaso de leche a sus hijos antes de ir a la escuela porque no les alcanza. De jubilados que pasan el día a mate cocido y no llegan a comprar la yerba y el pan. De niños que tienen frío y también hambre, por un gobierno que ajustó todo hasta volverlo inaccesible”.

Luego afirmó: “Los argentinos y las argentinas nos merecemos otro gobierno. Necesitamos recuperar la dignidad de la gente, devolverle la posibilidad de progresar, de educar a sus hijos, de comprarles abrigo y garantizarles salud. Ni hablar de algo tan básico como alimentarlos”.

Por último, Federico Achával cerró: “Cambiemos prometió pobreza cero y en la Argentina cada vez es más difícil sostenerse. Por eso, con la fuerza de todos vamos a ponernos de pie y a transformar la tristeza en esperanza”.