“Pedimos la apertura del paso a nivel de la calle San Martín -vías correspondientes al ferrocarril Mitre- dado que las obras en la calle Melo no están terminadas. Se vuelve a abrir este paso a nivel para que el vecino pueda circular de manera cómoda “, expresó el intendente Jorge Macri.

