Sebastián Carranza, operario del área de Telecomunicaciones, falleció cuando cedió el techo en el que estaba trabajando, en la estación Castelar. Por el hecho, desde el gremio anunciaron un paro de 24 horas en la línea Sarmiento, “para exigir que se cumpla con la ley y protocolos de seguridad en todos los sectores que estamos denunciando irregularidades”.

Sebastián Carranza, de 30 años y con una hija de un año y medio, operario del área Telecomunicaciones del ferrocarril Sarmiento, falleció durante la noche del lunes mientras colocaba un tendido eléctrico en la estación de Castelar. A raíz de su muerte, desde la Unión Ferroviaria Seccional Oeste lanzaron un paro de 24 horas para todo el día miércoles.

La medida fue comunicada por el líder del cuerpo de delegados del Sarmiento, Rubén ‘Pollo’ Sobrero, quien expresó la decisión a través de su cuenta en Twitter. Allí también agregó: “Trenes Argentinos no aprendió nada de la tragedia de Once. Nuestros constantes reclamos de seguridad no son escuchados. No sólo corren peligro los usuarios, también los trabajadores. Como pasó con nuestro compañero Sergio Garay -arrollado por un tren hace 3 años- por desidia de la empresa”.

En un comunicado, desde la Unión Ferroviaria contaron que “anoche, mientras se encontraba trabajando en la estación Castelar, cedió un techo”. En ese momento Carranza cayó en una escalera y si bien sus compañeros llamaron a los bomberos de Morón, que le realizaron primeros auxilios, no pudieron salvarle la vida.

“Trenes Argentinos son responsables, porque desde que empezó la gestión del ‘cambio’ a cada reclamo por seguridad nos contestan con sanciones y persecuciones; porque no aplican un protocolo de seguridad en todos los sectores; porque ajustaron recortando el personal y las horas de atención en el servicio médico en Castelar sólo hasta las 19; y porque si nos accidentarnos y/o enfermarnos un domingo no nos atienden”, se agrega en el texto.

“Desde el cuerpo de delegados y Comisión Ejecutiva de la línea Sarmiento expresamos nuestro más profundo dolor y acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de trabajo. Esto no es más que otra muerte absolutamente evitable, producto de la decidía y negligencia en la falta de seguridad y controles de la empresa y organismos”, manifestaron desde el gremio en el comunicado, y aclararon que el paro es “para exigir que se cumpla con la ley y protocolos de seguridad en todos los sectores que estamos denunciando irregularidades”.

La medida gremial impactará en todos los servicios que ofrece el tren Sarmiento, desde Moreno a Once.

Por último, desde la Unión Ferroviaria Seccional Oeste le pidieron comprensión a los usuarios, que fueron notificados de la medida con anticipación. “No queremos perjudicarlos más de lo que ya lo perjudican las suspensiones de servicios diarios por problemas técnicos derivados de los negociados corruptos y la falta de inversión en seguridad, el sistema de señalamiento y vías, que profundizó los problemas diarios estas últimas semanas”, cerraron.