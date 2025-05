Para Sardella, en el Concejo Deliberante el oficialismo muestra “desinterés por los problemas reales de los vecinos”

Hernán Sardella, ex candidato a intendente de San Martín por La Libertad Avanza en 2023, analiza el presente político del distrito y subraya los desafíos que enfrenta la función legislativa local.

Inicialmente, al ser consultado sobre la calidad de la representación en el Concejo Deliberante de San Martín, el dirigente libertario consideró que “la función legislativa está devaluada en el ámbito local”. “La última sesión del Concejo Deliberante duró apenas media hora, reflejando un preocupante desinterés por los problemas reales de los vecinos por parte del oficialismo. Hay un desamor total por el prójimo, muy lejos de los principios del liberalismo que defiendo. Nuestra premisa es cuidar al prójimo, pero el kirchnerismo está en una posición totalmente opuesta”, manifestó.

Para ejemplificar, indicó como ejemplo que hubo una moción para tratar sobre tablas el accidente fatal con un ombú de la Chacra Pueyrredón, “pero el oficialismo se negó”.

Ya en lo partidario, Sardella remarcó que, en el 2023, ingresaron al Concejo Deliberante tres legisladores por La Libertad Avanza, “que no lograron consenso”. “Cada uno responde a diferentes espacios partidarios, lo que resultó en tres monobloques sin coordinación. Este es un claro ejemplo de lo que no debe repetirse en 2025, y menos aún en 2027. Los dirigentes deben estar alineados con los ideales del liberalismo, no con intereses fragmentados”, sostuvo.

Para él, hoy hay “un solo concejal que realmente representa las ideas del liberalismo y responde a Javier Milei, y es Marcelo Ballester”. “Él y su equipo están en los barrios, limpiando las calles, demostrando que la comunidad, ante la ausencia del Municipio, debe organizarse para generar el cambio”, analizó.

Finalmente, el referente libertario dijo: “Soy un dirigente de La Libertad Avanza, soy mileísta y nadie lo puede negar. Mi lugar está con Marcelo Ballester, dado que fui la cabeza de esa lista. La mesa que coordina Daniel Mollo debe comprender que es juntos. Estamos esperando el momento de construir juntos”. En esa línea, reflexionó: “La experiencia nos ha demostrado que el consenso es clave para evitar el caos político, como se evidenció en nuestro Concejo Deliberante”.

“Hay un equipo que tiene gestión hasta 2027 y un nuevo grupo que se va a conformar, donde evidentemente pretendo que haya gente de nuestro equipo y que sean libertarios genuinos. La meta es ser y estar en 2027. Hoy La Libertad Avanza ganó la Ciudad de Buenos Aires. Ya no hay lugar para fuerzas débiles. Javier Milei vino con una decisión firme de cambiar la Argentina, y los ciudadanos de centro derecha se van alineando en ese sentido”, finalizó.