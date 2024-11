Inseguridad y falta de Estado en Florencio Varela: Asesinaron a un hombre durante un robo en Bosques

No hay asfalto, no hay veredas, no hay luminarias ni mucho menos seguridad. Florencio Varela no tiene estado presente y las consecuencias las pagan vecinos como Rodrigo Ferreyra, de 28 años, quien fue asesinado durante un presunto robo.

Ocurrió en el cruce de las calles Tandil y Mercedes, en el barrio El Rocío de Bosques. Según trasciende, Ferreyra salió con amigos en moto por las derruidas calles de tierra de la zona cuando fue interceptado por sujetos con supuestos fines de robo.

La información da cuenta que el muchacho fue golpeado, atropellado y murió producto del ataque. Los violentos escaparon y, como en el lugar no hay iluminación y mucho menos cámaras de seguridad, le tarea para dar con los criminales es más que dificultosa y la Policía está desconcertada.