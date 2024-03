Con el eje en el “encuentro” y la “renovación”, el Frente Renovador eligió nuevas autoridades

El Frente Renovador de Sergio Massa se reunió esta mañana en Parque Norte para designar sus nuevas autoridades como lo define su carta orgánica. Desde el espacio afirmaron que las mismas representan una identidad federal, paritaria, con espíritu frentista y plural.

Desde hoy, presidirá el espacio Diego Giuliano, hombre de la provincia de Santa Fe, secundado por Valeria Arata, de Buenos Aires, como vicepresidenta. Franco Aranda, de san Juan, estará al frente de la Secretaría General; el tesorero será Carlos Díaz, de Buenos Aires; y la pro-tesorera, Katia Blanc, de Chaco.

Diego Giuliano, diputado nacional y actual presidente Frente Renovador, afirmó sobre la violencia política que comienza a vivirse en el país: “Los argentinos tenemos que encontrar puntos de encuentro y no seguir exacerbando nuestras diferencias, que nos llevan a un péndulo en el que perdemos todos. En este sentido, manifestamos nuestra profunda preocupación por el clima de violencia política que alientan ciertos discursos”.

En tanto, Valeria Arata, vicepresidenta, manifestó: “Creemos que cada argentino debe tener las herramientas necesarias para llevar adelante su proyecto de vida. No hay meritocracia posible cuando hay niveles de desigualdad tan grandes. El mérito es indispensable pero no alcanza si no hay políticas que garanticen un cierto punto de partida”.

Por su parte, Franco Aranda, diputado provincial de San Juan, que durante el congreso ratificó el compromiso del espacio con la educación pública, destacó: “Entendemos que hay que trabajar intensamente para que cumpla con su propósito. No alcanza con escuelas, necesitamos escuelas abiertas y que funcionen, con clases todos los días, con sueldos dignos para docentes y donde los chicos y las chicas aprendan. Educación pública y gratuita para que todos puedan acceder, sí, pero tiene que ser de calidad y tiene que volver a darnos orgullo”.