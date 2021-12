Desde este lunes, la tracción a sangre animal estará prohibida en Ituzaingó

Bajo el lema “Más conciencia, mayor inclusión”, RUNTA se llevará adelante a través de un trabajo articulado que posibilitará establecer un padrón de las y los recuperadores urbanos con el fin de que puedan acceder a un transporte alternativo. El programa priorizará un abordaje integral de la problemática desde diferentes áreas de la gestión contemplando no sólo la salud de los animales, sino además garantizar mejores condiciones de trabajo y mayor seguridad.

A partir del próximo lunes 3 de enero se prohíbe la tracción a sangre animal en el distrito. Así lo determinó el gobierno municipal de Ituzaingó. A través de RUNTA -por las siglas de Recuperadores Urbanos No Tracción Animal- se busca dar respuesta a la explotación animal, pero además mejorar las condiciones laborales de las y los recuperadores urbanos.