El Concejo Deliberante de San Miguel aprobó el presupuesto y las ordenanzas Fiscal y Tarifaria

“Es la población de San Miguel la que reiteradamente, elección tras elección, sigue eligiendo este modelo, y seguramente no es porque hacemos mal las cosas”, expresó la edil oficialista Gabriela Barrientos.

Desde el Frente de Todos, Cristian Mayal criticó el proyecto de ordenanza. “Quieren compararse con Malvinas Argentinas y no crearon un polideportivo desde que asumieron”, disparó.

Desde la oposición, el concejal del Frente de Todos, Santiago Fidanza, criticó el proyecto de ordenanza. “Implica un aumento de más del 60 por ciento en algunos casos y esto no se condice con la situación de los vecinos”, dijo. “También nos preocupa que se le de una facultad al intendente de subir hasta un 20 por ciento”, remarcó el edil, quien señaló que “en algunos casos ya han llegado tasas con aumentos sin que se haya aprobado” la norma.