Kicillof insiste con cerrar todo y confinarnos por semanas

Kreplak aseguró que esto sería con el fin de “terminar de vacunar y preservar el sistema de salud”, el mismo que, en la provincia de Buenos Aires, no tuvo ningún tipo de intervención infraestructural, desde la gestión bonaerense, cuando cayeron los casos de la primera ola, allá por octubre del año pasado.

El gobernador Axel Kicillof insiste con medidas extremas, iguales a las que en 2020 generaron miles de desempleados, cierre de fábricas y empresas, y aumento de la pobreza, las que de todos modos no evitaron que la provincia de Buenos Aires tenga hasta hoy casi 40 mil muertos por Covid.