La empresa Flybondi ya opera desde Ezeiza, y el aeropuerto de El Palomar se quedó sin aerolíneas

Flybondi había recurrido a la justicia contra la Administración Nacional de Aviación Civil y el organismo antes mencionado por entender que no habían cumplido con la medida cautelar dictada el 4 de agosto pasado al impedir que la compañía aérea pudiera ser parte del expediente vinculado al posible cierre de El Palomar.

La empresa low cost Flaybondi, luego de una inactividad de 9 meses, retomó ayer sus vuelos pero desde el aeropuerto de Ezeiza, ya que El Palomar, en el partido de Morón, no fue autorizado para operar en pandemia.