El oficialismo logró aprobar el presupuesto y los aumentos de tasas solicitados por el intendente Moreira

Parece una broma pesada si no.

En tanto, el bloque opositor, Juntos por el Cambio, criticó diversos aspectos asociados al manejo de la pandemia y se abstuvo de votar el presupuesto del año próximo. “Entendemos que no se puede perjudicar a los vecinos de San Martín, y que el intendente Moreira debe contar con una herramienta como es el presupuesto. Lo lamentable es que esta proyección del municipio recorta notablemente la obra pública, entre otras cuestiones”, señaló el edil Cristyan Micucci, quien durante un tramo de la sesión reemplazó a Diego Perrella en la presidencia.