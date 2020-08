Vecina de José C. Paz no quiere morir y ruega medicación oncológica

Nélida Ríos es una docente, vecina de José C. Paz y paciente oncológica producto de un cáncer de mama, el cual la tiene postrada en una cama y a la espera de una respuesta, tanto por parte de IOMA, como de la Municipalidad. Necesita medicamentos muy costosos para sobrellevar su enfermedad y apela a la solidaridad de la gente debido a que su prestadora de salud no le da respuesta.

SM Noticias ya ha hecho referencia a las demoras de IOMA a la hora de entregar medicamentos oncológicos, y Nélida, es una víctima más de la burocracia de la obra social, la cual, según varios de los clientes, es con intencionalidad.

La docente realizó un video con un pedido particular: “Necesito si por favor alguien me puede donar las drogas que me pidió el oncólogo. IOMA es muy lento, no responde y me hace falta la medicación”.

Los medicamentos que requiere la paciente son Pertuzumab Perjeta, Trastuzumab Herceptin y Docetaaxel Ondasentron. El primero de ellos tiene un costo de aproximadamente 300 mil pesos y lo necesita con suma urgencia.

Desde IOMA le dijeron que podrán brindárselo en 15 días, lo que es prácticamente una condena. Por su parte, en la Municipalidad de José C. Paz le dijeron que debía presentar un recurso de amparo, pero tampoco recibió el asesoramiento necesario.

Por este motivo, decidió apelar a la solidaridad de la gente y a la esperanza de que alguien pueda donarle las drogas. Quien tenga la posibilidad de colaborar mediante cualquier medio puede comunicarse al 11 6481 9535.