Cristian Tiedemann: “Hoy estamos armando un espacio con casi la totalidad del peronismo de Tres de Febrero”

Luego de diversas fórmulas del PJ que no fueron suficientes para los vecinos del distrito, el ex candidato a concejal y actual referente de “Con vos somos Tres de Febrero” Cristian Tiedemann adelanta como el peronismo local se prepara de cara a las próximas elecciones.

¿Cómo ves al municipio en la actualidad?

Nosotros vemos al distrito bastante abandonado por parte de la gestión de Valenzuela. Lo notamos cada vez que salimos a hacer actividades o recorridas, los vecinos están preocupados por la inseguridad, el abandono en la recolección de basura y en la respuesta ante personas infectadas o posiblemente infectadas por COVID.Estamos haciendo desinfecciones preventivas en casasy comercios, y nos pasa que vamos a lugares donde falleció una persona por el virus en su casa y que el municipio no da contención a la familia ni desinfecta el lugar donde el cuerpo estuvo de 8 a 10 horas hasta que lo trasladaron. Sinceramente hay un eje de abandono muy importante y da lástima ver a Tres de Febrero así.

¿El estado nacional y provincial tiene participación? ¿Cómo está actuando?

El estado participa desde los recursos que nos da a todos los argentinos por igual, como así también de los operativos que se hacen a nivel local, pero se sabe queel frontón de los vecinos o ‘La trinchera’ es el municipio, que es quien tiene la responsabilidad primaria sobre ellos. Provincia también está presente,por ejemplo,gracias a su intervención, hoy estuvimos en llevando adelanteuna campaña de donación de sangre en un club de Ciudadela conlos móviles del hospital Posadas, que es nacional.Perotodo lo que hagan ambos poderes hay veces que queda corto si tenemos una gestión municipal es puro marketing.Mucho ir a los grandes medios a decir que está todo bien, pero eso después no coincide con la realidad de Tres de Febrero.

¿Cuáles son las necesidades más urgentes de la gente en este contexto de pandemia?

Lo principal es el tema de la seguridad, hay una preocupación muy grande por parte del vecino, seguido del tema Laboral que también es algo bastante recurrente cuando uno habla con la gente.

¿En qué zonas están trabajando con la agrupación y que actividades realizan?

Yo soy referente de una agrupación que se llama “con vos somos tres de febrero”. Si bien tenemos nuestra cede en el centro de Caseros, trabajamos en todo el distrito. Ante la pandemia, estamos llegando a distintos sectores ya sea colaborando con alimentos, medicamentosytareas de desinfección preventiva. Hoy a la mañana estuvimos en Ciudadela, después en Pablo Podestá, en Loma hermosa y ahora estamos en Caseros. La idea es colaborar, ponernos al hombro el trabajo para que todos podamos sobrellevar esta situación.

En circunstancias normales en la agrupación tenemos talleres con salidas laborales. El año pasado se inscribieron más de 600 chicas en cursos de masoterapía, uñas esculpidas, peluquería, barbería. La idea de un espacio político es que tiene que servir. A nosotros nos gusta hacer política desde el hacer y lo mostramos activamente desde nuestro lugar. Hoy también estamos participando con otros espacios y referentes políticos gracias ala conformación de LaMesa Peronista de Tres de Febrero. Nos llena de orgullo poder participar no solamente porque uno se siente acompañado sino porque puede ver todo lo que se puede hacer por el vecino de Tres de Febrero.

¿Cuál es tu análisis frente a las ultimas derrotas que tuvo el PJ en 3F?

Creo que lamentablemente hay un manejo de la política territorial de actores que se encierran en sí mismos y no admiten que se haga una construcción colectiva. Sacando lo mejor del espacio y demostrándole a la comunidad que hoy somos la oposición al gobierno municipal, podemos crear o dar lugar a una alternativa real. Con vecinos, compañeros y gente que realmente el vecino conozca y respete. Queremos que sea un espacio integrado por todos, por eso es muy importante La Mesa Peronista de Tres de febrero porque se está tratando de representar ese espacio y lograr formar una alternativa real para el vecino. Queremos ganar el distrito, recuperarlo para que el peronismo vuelva a gobernar este Tres de Febrero.

¿Por qué crees que en los distritos aledaños sigue conduciendo el peronismo y en Tres de Febrero no?

Acá se conformó un espacio que es para pocos, no se incluye a la mayoría, y esto no permite que los distintos actores o referentes políticos puedan participar activamente y libremente en el Peronismo o en el Frente de Todos. Eso hizo que la opción presentada al electorado no fuera la que realmente los vecinos quisieran,por eso uno ve que a nivel nacional el binomio Fernandez- Fernandez ganó holgadamente, al igual que en diputados nacionales, gobernador y vicegobernadora, pero cuando llegó al nivel local la gente optó por cortar boleta. Creo que la responsabilidad es de todos nosotros. Tenemos que lograr que el peronismo sea un solo bloque, un solo espacio y así presentar la mejor opción al vecino.

¿Se puede reconstruir desde la militancia este espacio que se plantea?

¡Totalmente! no existe otra forma. Es la militancia básica de estar todos los días en la calle, llegar al vecino para que los conozca, vea que son reales y que trabajan todo el tiempo, no solo en un periodo de elecciones o épocas electorales. Eso a la larga el vecino lo reconoce, por eso necesitamos actores territoriales, gente que todos los días entienda que la política se construye en el andar y haciendo.

¿Cómo está la militancia actualmente en Tres de Febrero?

Gratamente veo que hay un espíritu de resurgimiento, apasionamiento y de estar en la calle. A través de este espacio que nos da La Mesa Peronista de Tres de febrero, es que se volvió a incentivar a ese militante, a esa persona con vocación de servicio que tiene ganas de hacer por el otro, de participar, estar y acompañar. Más en una etapa o en un periodo como este en el que vivimos en pandemia. Estoy muy contento de que esté pasando eso en Tres de Febrero, creo que es muy motivador y espero que vaya hacia buen puerto.

¿De qué forma se fue dando esta unión en el peronismo?

Creo que muchos actores locales nos fuimos dando cuenta que necesitamos unirnos y lograr una construcción colectiva para que no sigamosperdiendo una tras otra elección, como ocurre hace 4 o 5 votaciones. La posibilidad de cambio es estar juntos y ponerse la mochila al hombro como algunos referentes que empezaron a conseguir recursos y herramientas para combatir o tratar de pasar esta pandemia lo mejor posible.Esa generosidad no es habitual en todos los actores, en su mayoría consiguen algún recurso y lo ponen para su agrupación. Pero hoy eso cambió, lo obtenido fue puesto a disposición para toda la militancia y creo que eso fue un gran motivador. Todo gracias a que hoy se está armando un espacio con casi la totalidad del peronismo de Tres de Febrero.

¿Cómo van a formalizar esa unión?

Yo creo que ya se está plasmando. Esta mesa es para todos, acá no se está armando nada en contra de nadie ni excluyendo a nadie, creo que intentamos y estamos haciendo ver que la única manera es estar unidos, conseguir logros trabajando en conjunto. Por eso ya se está plasmando, porque ya es una realidad. Yo hace mucho que no veo tantos militantes, vecinos, tanta gente con vocación de servicio que esté motivada y poniéndose al hombro esta actividad de ayudar, de poner lo que se pueda sobre todopara pasar esta pandemia que nos está azotando hace más de 5 meses.

¿Quiénes pueden llegar a ser los referentes para llevar adelante la transformación del partido?

Por suerte en Tres de Febrero hay un montón de buenos compañeros. Si hay que destacar,por la formación de la mesa o a ‘quien dio el puntapié’hablamos de compañeros como Horacio Alonso y Claudio Roma, pero también de Marcelo Olmedo, Jorge Leclery así te puedo dar infinidad de actores. Todas personas importantes en la política local y que están poniendo lo mejor para que esto crezca, sea una realidad y que el proyecto de unión en el que venimos trabajando para poder recuperar el municipio,se lleve adelante.

¿Cómo te imaginas el futuro del peronismo con la formación de esta mesa peronista?

Lo considero realmente unido. Hay un montón de actores como Alejandro Collia y Gustavo Torres por ejemplo, con los que venimos hablando para juntarnos a charlar y creemos que eso es lo mejor, porque necesitamos de todos. No hay que dividirse en que unos son mejores que otros o cosas asi. Están Juan (DeBandi), Octavio (Arguello) y otros políticos con los que tenemos intensiones de sentarnos en una mesa, discutir acciones, formas de trabajar,pero siempre manejándonos todos juntos.

Por Prensa Con vos somos Tres de Febrero