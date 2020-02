Lo que abre la especulación en cuanto a si se trató de un robo común o un ataque mafioso es que esperando para pagar había dos clientes, los que no fueron asaltados por los dos delincuentes.

Al no poder abrir la registradora, o simular la situación para que el robo no se consume, uno de los asaltantes optó por arrancarla y llevársela entera.

Dos supuestos motochorros ingresaron a cara descubierta el martes por la tarde al supermercado chino ubicado en la calle José María Campos, frente al barrio FONAVI. Al no recibir el botín, arrancaron la caja registradora y se la llevaron.